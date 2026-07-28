Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 28 luglio 2026, si segnalano aggiornamenti in tempo reale sulla A1 Firenze-Roma. Il servizio Astral infomobilità della regione Lazio comunica la presenza di un incidente che sta causando rallentamenti e code in direzione di Roma. Non sono stati forniti dettagli sull’entità dell’incidente o sui tempi di rimozione. La viabilità sulla strada è fortemente compromessa, con traffico congestionato nel tratto interessato.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 Firenze Roma per la presenza di cantieri Ci sono code tra Orvieto e Attigliano In entrambe le direzioni ci spostiamo sulla Cassia Veientana dove a causa di un incidente Si procede a rilento tra via della Giustiniana e Castel de' ceveri in direzione di Viterbo vediamo poi la situazione sul Raccordo Anulare Al momento abbiamo rallentamenti in esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria tra Roma Teramo e Prenestina verso lo stesso raccordo segnaliamo infine rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra via Togliatti e Tor Cervara da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tu a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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