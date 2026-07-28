Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 28 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda un servizio regionale che coinvolge il raccordo anulare. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli del traffico o eventuali disagi.

Astral infomobilità un saluto mi ha trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio perché mo da raccordo anulare carreggiata interna rallentamenti tra femmine più avanti rallentamenti a tratti tra Nomentana e Roma Fiumicino in esterna o dell'altezza di Aurelia contatti tra Pontina e Tiburtina a trovarlo della 24 si rallenta tra Fiorentina e Portonaccio verso la tangenziale est e poi si vede Cappellaccio in direzione di via Laurentina Colle poi sulla Cassia 3 La Storta la Giustiniana Verso il raccordo Caterina di Lernia Trani sfumabilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 28 luglio 2026, la rete di Astral infomobilità ha segnalato un servizio sulla viabilità nella regione Lazio, con particolare attenzione...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 28 maggio 2026, il servizio di Astral infomobilità della Regione Lazio segnala variazioni sulla viabilità romana.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-07-2026 ore 08 | 40.

#Borgorose #Rieti #BorgoroseBeerDay2026 dal #24luglio al #26luglio dalle ore 17:00 alle ore 24:00 modifiche alla viabilità nel centro cittadino shorturl.at/mPzey #viabiliLAZ @WazeLazio x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 11:25Astral infomobilità informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità al momento scorrevole sulle ... romadailynews.it

Maltempo nel Lazio: mezzi spazzaneve operativi in queste strade della RegioneLa neve che nelle ultime ore é caduta in vari rilievi montuosi della Regione Lazio sta creando condizioni complesse sulla viabilità, con ghiaccio e accumuli di neve che rendono alcune strade particola ... msn.com