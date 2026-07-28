Viabilità e sosta Cantieri al via | Più sicurezza

Sono iniziati i lavori per migliorare le aree di sosta degli autobus e rafforzare la sicurezza della viabilità vicino al polo delle scuole superiori. Le operazioni coinvolgono la realizzazione di nuovi spazi di parcheggio e interventi di messa in sicurezza stradale. Le attività sono state avviate con l’obiettivo di ridurre i rischi e ottimizzare la circolazione nell’area interessata. I lavori sono stati autorizzati e sono in corso secondo il calendario stabilito.

Sono cominciati i lavori per il miglioramento delle aree di sosta degli autobus e per la messa in sicurezza della viabilità nell’area del polo delle scuole superiori. È un intervento che vale 500mila euro dal punto di vista economico, molto di più per quanto riguarda la tutela degli alunni e di tutti coloro che utilizzano gli autobus del trasporto pubblico. È cofinanziato dall’Agenzia per il trasporto pubblico locale e da Regione. Consentirà di riqualificare le aree vicino alle pensiline, incrementare la sicurezza degli studenti e migliorare la viabilità complessiva attorno al liceo Maria Gaetano Agnesi e all’istituto Francesco Viganò, che sono due tra i plessi della provincia con più iscritti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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