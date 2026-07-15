Agitazione dei lavoratori edili per chiedere più sicurezza in tutti i cantieri

Firenze, 15 luglio 2026 – I lavoratori edili in sciopero a Firenze. L'agitazione, a fine turno, è stata indetta da Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, organizztao anche un presidio al cantiere di via Lucchese a Sesto Fiorentino dove la scorsa settimana si è verificato un infortunio mortale. "Ogni giorno nei cantieri si continua a morire o a subire gravi infortuni - accusano i sindacati -, è una strage che non può essere accettata né considerata una tragica fatalità". La richiesta di più sicurezza in tutti i cantieri, spiegano i sindacati, passa da punti quali "il rispetto rigoroso delle norme sulla salute e sicurezza; la piena regolarità del lavoro e dei contratti; maggiori controlli contro il lavoro nero e le irregolarità; il diritto di lavorare senza mettere a rischio la propria vita; più tutele per i familiari delle vittime". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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