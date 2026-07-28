Vertiginosi incanti. Apre questo giovedì 30 luglio alle 18 la mostra di pittura di Gavia dedicata a Giovanni Pascoli nel calendario della quinta edizione del festival “I Musei del Sorriso”. L’esposizione sarà allestita nella limonaia della Casa Museo Giovanni Pascoli - Castelvecchio Pascoli, Barga, e all’inaugurazione prenderà parte Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa e direttore artistico della Fondazione Cerratelli. Il Colore del Nido: Gavia e le Emozioni Pascoliane. C’è un filo invisibile e potentissimo che lega l’arte della pittrice Gavia alla poesia di Giovanni Pascoli. Un legame che non nasce da uno studio accademico, ma da un ricordo d’infanzia caldo e vibrante: la voce di sua madre che, quando Gavia era ancora bambina, le leggeva quei versi intrisi di mistero e natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vertiginosi incanti a casa Pascoli. La mostra che racconta le emozioni

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