Vertiginosi incanti a casa Pascoli La mostra che racconta le emozioni
Alle 18 di giovedì 30 luglio si inaugura a casa Pascoli la mostra di pittura di Gavia, dedicata a Giovanni Pascoli. L'esposizione fa parte della quinta edizione del festival “I Musei del Sorriso” e presenta opere che interpretano le emozioni legate al poeta. L'evento si svolge in un edificio storico aperto al pubblico per l'occasione. La mostra resterà visitabile nei prossimi giorni.
Vertiginosi incanti. Apre questo giovedì 30 luglio alle 18 la mostra di pittura di Gavia dedicata a Giovanni Pascoli nel calendario della quinta edizione del festival “I Musei del Sorriso”. L’esposizione sarà allestita nella limonaia della Casa Museo Giovanni Pascoli - Castelvecchio Pascoli, Barga, e all’inaugurazione prenderà parte Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro Verdi di Pisa e direttore artistico della Fondazione Cerratelli. Il Colore del Nido: Gavia e le Emozioni Pascoliane. C’è un filo invisibile e potentissimo che lega l’arte della pittrice Gavia alla poesia di Giovanni Pascoli. Un legame che non nasce da uno studio accademico, ma da un ricordo d’infanzia caldo e vibrante: la voce di sua madre che, quando Gavia era ancora bambina, le leggeva quei versi intrisi di mistero e natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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