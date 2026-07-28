Vendere nel 2026 è difficile Ma non per Sartori | così il Bologna è diventato un modello

Nel 2026 vendere è diventato difficile, ma il Bologna, con Sartori in carica, ha trovato un modello che funziona. Molte società cercano di comprare, mentre altre trovano complicato vendere. La situazione rende l’esercizio di cessione difficile per molte squadre, mentre il club emiliano ha mantenuto un approccio più stabile. La dinamica tra acquisti e vendite nel mercato calcistico continua a essere complessa, con poche operazioni riuscite con facilità.

Sono parecchi quelli che, con la legittima voglia di migliorare, stanno provando a comprare. Ancora di più quelli che vorrebbero vendere. Esercizio complicato. Tanto da convincere molti ad offrire calciatori in prestito: basta che qualcuno accetti di pagare lo stipendio. Come dire: siamo disposti ad accettare anche una mezza sconfitta. La Juve, ad esempio, ha almeno una decina di esuberi. Il Napoli ha dichiarato, senza mezzi termini e senza giri di parole, che prima di far entrare qualcuno in rosa è necessario che qualcuno esca. La Roma sta aspettando l’offerta giusta, che però tarda ad arrivare, per qualcuno dei suoi “senatori”. Anche... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Ciao SBI, puoi creare una scheda che mostri tutti gli ordini di vendita in ogni mercato? È così difficile gestirli andando in ogni città solo per vederli. reddit

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