Il partito Futuro Nazionale ha presentato una proposta alla Camera chiedendo di fermare l'invio di armi all'Ucraina. La risoluzione sostiene che continuare a fornire materiali militari non aiuta a risolvere il conflitto e che la pace si può costruire solo con la diplomazia. La richiesta riguarda tutte le forniture di armi e materiali militari destinati al paese coinvolto nel conflitto.

Il partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci ha presentato alla Camera una risoluzione con cui chiede lo stop a ogni ulteriore invio di armi e materiali militari all’Ucraina, sostenendo che la prosecuzione del sostegno militare non rappresenti la strada per raggiungere la pace. Secondo il movimento, dopo anni di conflitto la strategia dell’escalation non avrebbe prodotto i risultati sperati, contribuendo invece a prolungare la guerra, ad aumentare i costi economici anche per l’Italia e ad allontanare una soluzione fondata sul dialogo diplomatico. Nella risoluzione, Futuro Nazionale propone che le risorse pubbliche vengano destinate prioritariamente alle esigenze interne del Paese, indicando tra le priorità il sostegno alle famiglie, il supporto alle imprese, il rafforzamento della sanità e la sicurezza dei confini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Vannacci: “Stop all’invio di armi all’Ucraina, la pace si costruisce con la diplomazia”

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Vannacci: «Basta miliardi all'Ucraina» | La politica al contrario

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