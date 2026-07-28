Al Mondiale di mountain bike in Val di Sole, si è disputato un duello tra Mathieu Van der Poel e Tom Pidcock. I due sono considerati tra i più versatili del ciclismo mondiale, capaci di trionfare in diverse discipline. La sfida ha coinvolto questi campioni, simbolo di poliedricità nel settore. La gara ha messo in evidenza le capacità di entrambi di adattarsi e competere su un percorso impegnativo.

Non è soltanto una sfida tra Mathieu Van der Poel e Tom Pidcock. È il duello tra i fuoriclasse più eclettici del ciclismo mondiale, campioni capaci di vincere in ogni specialità. Vediamo: VdP oro iridato su strada nel 2023, più otto titoli élite (nessuno come lui) nel ciclocross e uno con la bici gravel. Pidcock, invece, vanta due ori olimpici nella mountain bike 2021 e 2024, più quello nel ciclocross 2022. Adesso si ritroveranno di fronte al Mondiale mountain bike della Val di Sole, in Trentino, la culla delle ruote grasse. Appuntamento dal 26 al 30 agosto, con la prova più attesa del cross country in programma domenica 30 alle 15.15: è probabile che VdP e Pidcock partecipino anche alla gara di Short Track giovedì 27 alle 18. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Van der Poel-Pidcock, che duello al Mondiale mountain bike in Val di Sole

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