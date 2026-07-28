Lunedì, il presidente ha visitato lo stabilimento della General Motors a Milford, nel Michigan, partecipando a un tour tra veicoli di varie epoche. Durante l’evento, ha affermato che i dazi commerciali hanno avuto un impatto positivo sulla produzione dell’azienda. La visita si è concentrata sulla storia dei veicoli e sulla produzione industriale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali annunci o dichiarazioni aggiuntive.

Durante la sua visita di lunedì a Milford, nel Michigan, il presidente Donald Trump ha partecipato a un tour alla scoperta dei veicoli della General Motors di diverse epoche. Accompagnato dall’amministratore delegato Mary Barra e da altri dirigenti della GM, si è seduto al volante di alcune delle automobili. «Hanno fatto molta strada», ha detto ai giornalisti parlando della casa automobilistica con sede a Detroit. «È incredibile l’effetto che i dazi stanno avendo sulla GM». Trump ha affermato di essersi comportato bene nei confronti dell’azienda, ma ha rifiutato di aggiungere altro. «Il resto del mondo non mi ama, ma va bene così», ha detto, alludendo ai dazi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lapresse.it - Usa, Trump visita la General Motors: "E' incredibile quanto i dazi l'hanno aiutata"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

President Trump visits General Motors plant in Oakland County

Notizie e thread social correlati

General Motors torna a puntare sull'Europa. I modelli Cadillac e Chevrolet in arrivoDopo dieci anni, General Motors riprende a investire in Europa con l’arrivo di nuovi modelli Cadillac e Chevrolet.

Addio a Paolo Fresco, morto a 93 anni l’ex presidente della Fiat che guidò l’alleanza con la General MotorsPaolo Fresco, ex presidente della Fiat dal 1998 al 2003, è deceduto all’età di 93 anni.

Argomenti più discussi: La via stretta di Trump, tra guerra e consenso; Trump usa il palco di GM per lanciare l'attacco ai Democratici in vista delle elezioni di metà mandato; Dazi di Trump sul Canada: 4 titoli che affrontano lo shock transfrontaliero maggiore; Trump punta sull'economia nella visita in Michigan tra le preoccupazioni degli elettori in vista delle elezioni per il Congresso.