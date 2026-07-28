Uno studio condotto a Oltremare promuove i delfini in geometria Abilità fuori dal comune
Uno studio condotto a Oltremare ha dimostrato che i delfini sono in grado di riconoscere e risolvere problemi di geometria. I ricercatori hanno osservato come gli animali abbiano risposto correttamente a vari compiti matematici, evidenziando capacità cognitive superiori alla media. La ricerca si basa sull’analisi delle interazioni tra i delfini e strumenti specifici, confermando abilità che vanno oltre le aspettative. Lo studio si inserisce in un progetto più ampio di approfondimento delle capacità cognitive dei cetacei.
Riccione, 28 luglio 2026 – Promossi a pieni voti in geometria. A trovarsi il buon voto in pagella sono i delfini. Uno studio innovativo dedicato alle capacità cognitive dei tursiopi condotto dalla biologa Paola Righetti in collaborazione con l’Università di Urbino, ha consentito di stabilire che i delfini riescono a discriminare stimoli visivi bidimensionali presentati fuori dall’acqua, attraverso un paradigma di apprendimento matching to sample, ovvero: abbinamento a campione. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognaculturajet-puzzle-elettra-lamborghini-afrojack-1444c705 Le evidenze della ricerca. La tesi di ricerca curata dalla dottoressa Righetti, biologa e trainer del parco di Oltremare 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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