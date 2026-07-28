Uno studio condotto a Oltremare promuove i delfini in geometria Abilità fuori dal comune

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Uno studio condotto a Oltremare ha dimostrato che i delfini sono in grado di riconoscere e risolvere problemi di geometria. I ricercatori hanno osservato come gli animali abbiano risposto correttamente a vari compiti matematici, evidenziando capacità cognitive superiori alla media. La ricerca si basa sull’analisi delle interazioni tra i delfini e strumenti specifici, confermando abilità che vanno oltre le aspettative. Lo studio si inserisce in un progetto più ampio di approfondimento delle capacità cognitive dei cetacei.