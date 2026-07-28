Uno studio condotto a Oltremare promuove i delfini in geometria Abilità fuori dal comune

Da ilrestodelcarlino.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Uno studio condotto a Oltremare ha dimostrato che i delfini sono in grado di riconoscere e risolvere problemi di geometria. I ricercatori hanno osservato come gli animali abbiano risposto correttamente a vari compiti matematici, evidenziando capacità cognitive superiori alla media. La ricerca si basa sull’analisi delle interazioni tra i delfini e strumenti specifici, confermando abilità che vanno oltre le aspettative. Lo studio si inserisce in un progetto più ampio di approfondimento delle capacità cognitive dei cetacei.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Riccione, 28 luglio 2026 – Promossi a pieni voti in geometria. A trovarsi il buon voto in pagella sono i delfini. Uno studio innovativo dedicato alle capacità cognitive dei tursiopi condotto dalla biologa Paola Righetti in collaborazione con l’Università di Urbino, ha consentito di stabilire che i delfini riescono a discriminare stimoli visivi bidimensionali presentati fuori dall’acqua, attraverso un paradigma di apprendimento matching to sample, ovvero: abbinamento a campione. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognaculturajet-puzzle-elettra-lamborghini-afrojack-1444c705 Le evidenze della ricerca. La tesi di ricerca curata dalla dottoressa Righetti, biologa e trainer del parco di Oltremare 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

uno studio condotto a oltremare promuove i delfini in geometria abilit224 fuori dal comune
© Ilrestodelcarlino.it - Uno studio condotto a Oltremare promuove i delfini in geometria. “Abilità fuori dal comune”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

OLTREMARE RICCIONE: Delfini e le Esperienze che valgono davvero la visita

Video OLTREMARE RICCIONE: Delfini e le Esperienze che valgono davvero la visita

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addormentarsi accanto ai delfini. Si può, nel parco ’Oltremare 2.0’

Leggi anche: I delfini riconoscono le figure geometriche: il video. La ricerca al parco Oltremare di Riccione

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web