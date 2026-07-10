Nel parco ’Oltremare 2.0’ è possibile addormentarsi accanto ai delfini durante alcune notti. L’attività si svolge in determinati giorni, proseguendo con esperienze che uniscono divertimento diurno e momenti magici notturni. Le aree di Costa Edutainment, che comprende Rimini, Riccione e Cattolica, offrono questa opportunità tra le iniziative serali del parco.

Divertimento durante il giorno, magia durante la notte. L’appuntamento con i parchi a tema Costa Edutainment a Rimini, Riccione e Cattolica in alcuni giorni prosegue anche nelle ore serali. Si chiama Golden Hour, ’ora dorata’, è quel momento, nelle sere d’estate in Romagna, in cui il cielo si tinge d’arancio e viene la voglia di vivere qualcosa di unico. E per fare in modo che ogni sera diventi un’emozione speciale i Parchi Costa Edutainment a Rimini, Riccione e Cattolica rivelano il loro calendario di eventi, esperienze, luci, musica e incontri, da vivere dopo il tramonto. Dalle nuove aperture serali dell’ Acquario di Cattolica alle notti con i delfini di Oltremare 2. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addormentarsi accanto ai delfini. Si può, nel parco ’Oltremare 2.0’

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