Una donna di 67 anni ha superato la paura di volare ascoltando una playlist di musica dei BTS creata appositamente. Dopo molti tentativi, ha trovato conforto nelle canzoni del gruppo coreano, che le hanno permesso di affrontare meglio l’ansia legata ai viaggi in aereo. La donna ha dichiarato di aver realizzato questa playlist come una vera e propria protezione contro la paura.

Debbie Adamson, donna di 67 anni ha vinto dopo tantissimi la sua battaglia contro la paura di volare grazie alla forza della musica dei BTS nello specifico. La donna originaria di Southampton ha subito un trauma quando era una studentessa: secondo quanto riportato dal Kennedy News & Media nel suo primo volo diretto per Budapest, la Adamson rimase terrorizzata dal fatto che ogni aereo su cui viaggiava si sarebbe schiantato ed all’epoca aveva descritto la sua esperienza come la peggiore al mondo. Nel 2006 aveva cercato di sabotare un viaggio a Orlando, in Florida, con il marito dipendente dai parchi a tema ed i loro tre figli, nascondendo di proposito il suo passaporto in una rivista all’aeroporto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Una donna ha sconfitto la paura di volare grazie ai BTS: “Ho realizzato una playlist a prova di proiettile”

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