Un ritratto intimo e inedito di uno dei più grandi cantautori italiani | stasera in tv c' è il doc Lucio per amico Ricordando Battisti

Da amica.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei filmati in Super8 ritrovati negli archivi internazionali per questo lavoro, un giovanissimo Lucio Battisti muove i primi passi al fianco di Roberto Matano (suo  scopritore), molto prima che il nome del cantautore di Poggio Bustone diventasse sinonimo di un’intera stagione della musica italiana. È da quell’inedito che parte Lucio per amico. Ricordando Battisti, il docufilm diretto da Angelo Bozzolini, che va in onda stasera in tv alle 21.20 su Rai 3 e in contemporanea streaming su RaiPlay. E che prova a raccontare l’uomo dietro le canzoni che hanno accompagnato generazioni intere. A condurre la narrazione sono Mogol, il paroliere di Emozioni e di decine di altri classici che hanno attraversato il Novecento, e Maite Carpio, l’autrice che ha ideato e scritto il progetto per Garbo Produzioni e Rai Documentari. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Un ritratto intimo e inedito di uno dei più grandi cantautori italiani: stasera in tv c'è il doc "Lucio per amico. Ricordando Battisti"
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