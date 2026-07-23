Stasera alle 21 in Fortezza si tiene «Sì Viaggiare - Battisti, La Storia», un concerto tributo dedicato a Lucio Battisti. L’evento ripercorre il percorso artistico del cantautore con esibizioni dal vivo. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento si inserisce tra le iniziative culturali della città. La serata si svolge all’aperto, con la partecipazione di musicisti locali.

Arezzo, 23 luglio 2026 – Stasera alle 21 appuntamento in Fortezza con «Sì Viaggiare - Battisti, La Storia». Un tributo musicale che celebra il percorso artistico d i Lucio Battisti. Questo allestimento unisce musica dal vivo con video-proiezioni per ripercorrere i successi del celebre cantautore, dai brani degli anni sessanta fino a quelli dei primi anni Ottanta. Nuovo evento per Estate in Fortezza 2026 la rassegna che nasce sotto il segno di una sinergia istituzionale consolidata: tra la direzione del Teatro Verdi di Montecatini Terme, il Comune di Arezzo e la Fondazione Guido d’Arezzo. Il ricco cartellone prevede apuntamenti che vedranno protagonisti da luglio ad agosto personaggi che vanno da Crepet a Travaglio, ma ci sarà anche l’omaggio a Morricone e Dalla, e una serie di big pronti a calcare il palco all’aperto della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Sì Viaggiare - Battisti, La Storia» tributo musicale a Lucio Battisti

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