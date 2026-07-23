Sì Viaggiare - Battisti La Storia tributo musicale a Lucio Battisti

Da lanazione.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera alle 21 in Fortezza si tiene «Sì Viaggiare - Battisti, La Storia», un concerto tributo dedicato a Lucio Battisti. L’evento ripercorre il percorso artistico del cantautore con esibizioni dal vivo. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento si inserisce tra le iniziative culturali della città. La serata si svolge all’aperto, con la partecipazione di musicisti locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 23 luglio 2026 – Stasera alle 21 appuntamento in Fortezza con «Sì Viaggiare - Battisti, La Storia». Un tributo musicale che celebra il percorso artistico d i Lucio Battisti. Questo allestimento unisce musica dal vivo con video-proiezioni per ripercorrere i successi del celebre cantautore, dai brani degli anni sessanta fino a quelli dei primi anni Ottanta. Nuovo evento per Estate in Fortezza 2026 la rassegna che nasce sotto il segno di una sinergia istituzionale consolidata: tra la direzione del Teatro Verdi di Montecatini Terme, il Comune di Arezzo e la Fondazione Guido d’Arezzo. Il ricco cartellone prevede apuntamenti che vedranno protagonisti da luglio ad agosto personaggi che vanno da Crepet a Travaglio, ma ci sarà anche l’omaggio a Morricone e Dalla, e una serie di big pronti a calcare il palco all’aperto della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

s236 viaggiare battisti la storia tributo musicale a lucio battisti
© Lanazione.it - «Sì Viaggiare - Battisti, La Storia» tributo musicale a Lucio Battisti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La macchina del tempo musicale. Il Parco Tittoni in versione nostalgia. Dalle Spice Girls a Lucio BattistiUn evento al Parco Tittoni ha riproposto le sonorità britanniche, con un focus sulla musica degli anni ’90 e 2000.

Diversi oggetti appartenuti a Lucio Battisti e Lucio Dalla oggi andranno all’astaOggi all’asta saranno messi in vendita diversi oggetti appartenuti a Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Argomenti più discussi: Sì viaggiare: Battisti, la storia. L’omaggio a Lucio in Fortezza; Tu chiamale se vuoi emozioni: il Maestro Diego Basso rende omaggio a Lucio Battisti a Stienta; La musica di Battisti, i giovedì di festa a Lucignano e le sagre: gli eventi; Travaglio, Crepet e l’omaggio a Battisti in Fortezza.

lucio battisti sì viaggiare battisti laSì viaggiare: Battisti, la storia. L’omaggio a Lucio in FortezzaPer gli eventi dell’estate stasera alle 21 un nuovo appuntamento tra musica dal vivo e video proiezioni ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web