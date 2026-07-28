Durante una seduta del consiglio comunale, è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo di Muschio, un caprone deceduto recentemente. La Lega antivivisezione di Prato ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per il rifugio Chico Mendes, in memoria dell’animale e per sostenere la struttura. La morte di Muschio è avvenuta nei campi tra San Donnino e San Mauro.

Campi Bisenzio (Firenze), 28 luglio 2026 – In ricordo di Muschio: si chiama così la raccolta fondi avviata sulla piattaforma GoFundMe dalla Lav (Lega antivivisezione) di Prato in memoria del caprone del rifugio Chico Mendes trovato morto sabato scorso nei campi fra San Donnino e San Mauro e a sostegno del rifugio stesso. Raccolta che si pone l’obiettivo di arrivare a 15.000 euro e che inizialmente, come spiegano dalla Lav, era partita con un altro scopo, quello di acquistare una nuova Jeep in modo da sostituire il fuoristrada che era andato in fiamme in un rogo qualche mese fa. Ma poi un imprenditore cinese, Alessandro Huang, ha deciso di donare la propria Jeep Wrangler all’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un minuto di silenzio in consiglio comunale per Muschio, il caprone morto

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