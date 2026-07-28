Il Tar della Lombardia ha sospeso il provvedimento con cui il Comune di Turbigo aveva negato l’autorizzazione per la costruzione di una moschea. La decisione riguarda un’istanza presentata dall’Associazione Religiosa Moschea Essa’ per realizzare un luogo di culto destinato alla comunità musulmana. La sospensione è stata decisa nel corso di un procedimento giudiziario. Il Comune aveva respinto la richiesta, ma questa decisione è ora stata sospesa dal tribunale amministrativo.

AGI - Il Tar della Lombardia ha sospeso il provvedimento col quale il Comune di Turbigo ha rigettato l'istanza formulata dall'Associazione Religiosa Moschea Essa' per la realizzazione di un luogo di culto destinato alla comunità musulmana. Inoltre, i giudici hanno ordinato all'amministrazione di centrodestra di ripetere l'istruttoria per valutare se ci siano i presupposti per accogliere la richiesta e di concluderla entro il 16 settembre, coinvolgendo i richiedenti. "È un principio importante: la negazione del diritto alla preghiera è di per sé fonte di pregiudizio e questo è una conquista importante perché si è portati a credere che la dimensione religiosa della comunità musulmana non abbia dignità e non meriti considerazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Un Comune del Milanese dice no alla moschea e il Tar sospende il diniego

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