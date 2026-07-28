Il presidente ucraino è arrivato negli Stati Uniti e si recherà alla Casa Bianca per un incontro con il presidente degli Stati Uniti. La visita si svolge nelle prossime ore.

Guglielmo Gallone - Città del Vaticano Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è arrivato negli Stati Uniti, dove nelle prossime ore incontrerà alla Casa Bianca il presidente Usa, Donald Trump. Al centro dei colloqui ci saranno la cooperazione strategica tra Washington e Kyiv, il rafforzamento della difesa antiaerea e antibalistica ucraina e le prospettive di un possibile percorso negoziale. "Dobbiamo avvicinarci alla pace", ha scritto Zelensky, annunciando anche la partecipazione alla cerimonia funebre per il senatore repubblicano Lindsey Graham, uno dei principali sostenitori dell’Ucraina al Congresso. Il sostegno occidentale all'Ucraina Durante la visita a Washington, Zelensky dovrebbe incontrare anche i membri del Senato statunitense. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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© Vaticannews.va - Ucraina, Zelensky arriva a Washington per l'incontro con Trump

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Ukraine's Zelenskyy arrives at venue for G7 summit

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