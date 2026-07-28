Trump avverte Netanyahu | Senza il nostro aiuto Israele sarebbe distrutto

Il presidente americano ha dichiarato che senza il supporto degli Stati Uniti, Israele sarebbe destinato alla distruzione. La frase è stata pronunciata in un intervento pubblico, senza specificare modalità o tempi. Nel frattempo, in un altro discorso, ha annunciato di essere indeciso tra lanciare attacchi contro l’Iran o continuare i negoziati. La posizione americana appare ambivalente, con segnali contrastanti sulle strategie future.

Roma, 28 luglio 2026 – Come un pendolo, il presidente americano, Donald Trump, oscilla fra i propositi di attacchi all’Iran senza precedenti e la prosecuzione dei negoziati. Oggi, però, i suoi pensieri sono rivolti alla visita del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. I due leader si vedranno alla Casa Bianca nel pomeriggio, con Trump che vuole continuare a dare una chance alla mediazione e il numero uno di Tel Aviv – tenuto ai margini nelle ultime settimane – che al contrario che vorrebbe riprendere i raid. https:www.quotidiano.netvideoin-vistatrump-su-guerra-iran-pronti-allattacco-ma-con-teheran-dialogo-in-corso-xtt7swi1 Anche per questo, il tycoon ha mandato messaggi piuttosto chiari alla vigilia della visita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump says Netanyahu will not be arrested as Mamdani mulls options

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