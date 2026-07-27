Trump al veleno su Netanyahu | Senza di me Israele sarebbe distrutto E minaccia ancora l’Iran

Trump ha dichiarato che senza di lui Israele sarebbe distrutto e ha ripetuto le minacce contro l’Iran. Gli Stati Uniti cercano di riavviare la diplomazia, ma sono pronti a tornare a colpire l’Iran con maggiore intensità se i colloqui falliranno. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di tensione crescente tra le parti. Nessun’altra informazione sulle prossime mosse delle parti coinvolte.

Gli Usa vogliono dare un’altra chance alla diplomazia, ma se i colloqui di queste ore falliscono sono pronti a tornare a colpire l’Iran con ancora più forza. È l’ennesimo appello-minaccia di Donald Trump, consegnato tramite una telefonata al giornalista di Axios Barak Ravid. Il presidente Usa ha confermato di aver dato istruzione venerdì di interrompere i raid notturni ormai quotidiani sull’Iran. Non per timori legati all’esaurimento delle scorte di missili e sistemi di difesa, come ipotizzato dalla stampa Usa, ma – sostiene Trump – per il semplice fatto che gliel’hanno chiesto i mediatori. «Tutte le persone che hanno a che fare con l’Iran... 🔗 Leggi su Open.online

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Trump tells Netanyahu that Syria, not Israel, should combat Hezbollah

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