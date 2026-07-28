Trova tre ladri dentro casa Proprietario riesce a bloccarli fino all’arrivo degli agenti
Un proprietario ha trovato tre uomini all’interno della propria abitazione. Ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che sono arrivate poco dopo. Durante l’attesa, il proprietario è riuscito a bloccare i tre individui, impedendo loro di fuggire o di commettere ulteriori azioni. Gli agenti hanno preso in custodia i sospetti, che sono stati portati via poco dopo.
Se li è trovati in casa sua. "Ospiti" non attesi, anzi decisamente inaspettati. È riuscito a dare l’allarme, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine al numero unico di emergenza, e, di fatto, a bloccarli fino all’arrivo degli agenti della squadra volante. Che hanno trovato il proprietario di casa, impegnato in una colluttazione con i tre giovanissimi che, secondo quando ricostruito, sarebbero entrati nell’abitazione dell’uomo dopo aver forzato l’infisso di una finestra e con l’intento di rubare le cose di valore che avrebbero potuto trovare. Ma il proprietario avrebbe interrotto i loro piani, rincasando prima che il colpo potessero essere messo a segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopre i ladri in casa, tende loro una trappola e li cattura: poi li lega
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