Trova tre ladri dentro casa Proprietario riesce a bloccarli fino all’arrivo degli agenti

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un proprietario ha trovato tre uomini all’interno della propria abitazione. Ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine, che sono arrivate poco dopo. Durante l’attesa, il proprietario è riuscito a bloccare i tre individui, impedendo loro di fuggire o di commettere ulteriori azioni. Gli agenti hanno preso in custodia i sospetti, che sono stati portati via poco dopo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se li è trovati in casa sua. "Ospiti" non attesi, anzi decisamente inaspettati. È riuscito a dare l’allarme, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine al numero unico di emergenza, e, di fatto, a bloccarli fino all’arrivo degli agenti della squadra volante. Che hanno trovato il proprietario di casa, impegnato in una colluttazione con i tre giovanissimi che, secondo quando ricostruito, sarebbero entrati nell’abitazione dell’uomo dopo aver forzato l’infisso di una finestra e con l’intento di rubare le cose di valore che avrebbero potuto trovare. Ma il proprietario avrebbe interrotto i loro piani, rincasando prima che il colpo potessero essere messo a segno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trova tre ladri dentro casa proprietario riesce a bloccarli fino all8217arrivo degli agenti
© Lanazione.it - Trova tre ladri dentro casa. Proprietario riesce a bloccarli fino all’arrivo degli agenti
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Scopre i ladri in casa, tende loro una trappola e li cattura: poi li lega

Video Scopre i ladri in casa, tende loro una trappola e li cattura: poi li lega

Notizie e thread social correlati

31enne ai domiciliari a Lecce si barrica in casa, all'arrivo degli agenti si lancia dal tettoUn uomo di 31 anni, agli arresti domiciliari a Lecce, si è barricato in casa e ha tentato di scappare quando sono arrivati gli agenti.

Moncalieri, tre auto saccheggiate da due ladri: arrestato un 53enne, il complice riesce a fuggireA Moncalieri due auto sono state saccheggiate da due ladri nella mattina del 7 giugno.

Temi più discussi: Vede tre ladri e spara sei colpi di pistola: denunciato; L'imprenditore nel mirino dei ladri: tre colpi in un anno, altro furto da 60mila euro; Villa Mosca, tre malviventi a spasso sui tetti: un residente li mette in fuga; Banda del bancomat scatenata in Appennino: colpi a ruota alle Piane di Mocogno e a Sestola.

trova tre ladri dentroPerugia, trova in casa tre topi d’appartamento e li affronta da solo a mani nudePERUGIA - Ha trovato in casa tre giovani ladri e li ha affrontati da solo, fino all’arrivo della polizia che li ha fermati. Questo quanto accaduto nei giorni scorsi, quando la ... ilmessaggero.it

trova tre ladri dentroSorprende i ladri in casa: li blocca e parte la colluttazioneLa polizia è arrivata e ha diviso l’uomo dai tre malviventi. Dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web