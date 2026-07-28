Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente a Paupisi, nel Sannio, mentre guidava una moto da cross. L'incidente è avvenuto nella serata di oggi. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sulle circostanze dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il giovane. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un giovane di 16 anni ha perso la vita nella serata di oggi a Paupisi in un tragico incidente avvenuto mentre era in sella a una moto da cross. Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo per cause in corso di accertamento, finendo violentemente sull’asfalto. L’impatto si è rivelato fatale: il giovane sarebbe morto sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono presenti i carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia nel Sannio: 16enne muore in un incidente con la moto da cross

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