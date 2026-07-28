Tragedia nei boschi di Averara 23enne muore mentre taglia un albero

Un ragazzo di 23 anni è morto martedì mattina nei boschi di Averara, in Alta Valle Brembana, durante un’operazione di taglio di un albero. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre stava utilizzando un’attrezzatura da lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvargli la vita. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia martedì mattina nei boschi di Averara, in Alta Valle Brembana, dove un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un incidente mentre tagliava un albero. La tragedia si è verificata poco sopra la località di Caprile Valmoresca. L’allarme è scattato poco prima delle 7.30. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, i tecnici del Soccorso Alpino della Valle Brembana, il personale di Ats e i carabinieri della Compagnia di Zogno. Nonostante l’intervento dei soccorritori, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sono ora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Seguono aggiornamenti BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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