Una donna di 54 anni è stata ricoverata in condizioni critiche dopo aver avuto un malore mentre si trovava sott’acqua durante un’immersione nella zona di Massa Lubrense, in Costiera Sorrentina. La donna è in pericolo di vita. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del malore o sull’intervento medico. La vicenda riguarda un incidente in ambito subacqueo avvenuto nel territorio locale.

Una 54enne è ricoverata in pericolo di vita dopo aver accusato un malore durante un'immersione subacquea nelle acque di Massa Lubrense, in Costiera Sorrentina. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi presso la Cala delle Mortelle, dove la donna stava effettuando un'immersione. Secondo una prima ricostruzione, la sub avrebbe accusato un malore mentre si trovava sott'acqua. Durante la fase di risalita avrebbe inoltre esaurito le scorte di ossigeno, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. A lanciare l'allarme sono stati alcuni escursionisti presenti nella zona, che hanno richiesto l'intervento dei soccorritori. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragedia a Massa Lubrense, sub accusa un malore sott’acqua: 54enne in pericolo di vita

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