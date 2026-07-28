Traffico Roma del 28-07-2026 ore 19 | 30

Alle 19:30 del 28 luglio 2026, sulla tangenziale sud di Roma si registrano congestioni. Il traffico è rallentato nel tratto della rinnovata raccordo anulare, con veicoli fermi o in movimento molto lento. La circolazione risulta difficoltosa nel quadrante meridionale della città, causando code e rallentamenti significativi. Nessun incidente segnalato, ma il flusso di veicoli appare molto intenso in quella zona.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati ci sono difficoltà nel quadrante sud della capitale ci riferiamo alla raccordo anulare Dov'è il traffico risulta al momento congestionato con in colonna in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla galleria dell'appia si tratta di un incendio registrato Proprio in prossimità della galleria situazione analoga lungo la carreggiata in interessata da incolonnamenti per diversi chilometri a partire dalla Casilina è ancora per quanto riguarda il raccordo Ci sono code per traffico molto intenso in carreggiata interna tra le luci Flaminia e Salaria poi dalla Nomentana allo svincolo La Rustica la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 19:30Il 7 luglio 2026 alle 19:30, sulla via Salaria in uscita da Roma, si sono formate lunghe code all'altezza della motorizzazione civile.

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Divieti di sosta e chiusure interesseranno diverse strade del centro; dalle 15 sarà chiusa al traffico via della Mercede con deviazioni locali. Dalle 21 possibili deviazioni per le linee del trasporto pubblico provenienti da via del Tritone. x.com