Il Tour de France femminile 2026 partirà il 1 agosto dalla Svizzera, segnando la sua quinta edizione. La corsa comprende nove tappe e copre più di 1000 chilometri. La gara si svolgerà interamente in Francia, dopo la partenza in Svizzera, e si concluderà con un percorso che attraversa varie regioni. La competizione segue l’edizione maschile, conclusa una settimana prima.

Ad una settimana dalla chiusura di quello maschile, il Tour de France riparte sabato 1 agosto con l’appuntamento femminile. La corsa a tappe francese, giunta quest’anno alla sua quinta edizione, propone un percorso con nove frazioni ed un totale di oltre 1000 chilometri da percorre, con la partenza che si terrà in Svizzera. Tante le atlete in lizza per succedere nell’albo d’oro alla transalpina Paulina Ferrand-Prevot, vincitrice nel 2025. Anche il Tour de France femminile partirà come detto al di fuori del territorio francese. La prima tappa si svolgerà infatti intorno a Losanna con 138 chilometri mossi. La Côte de Chables e la Côte de Villars le Comte movimenteranno la corsa prima della discesa e della rampa finale verso il traguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour de France femminile 2026: il percorso e le 9 tappe ai raggi X

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Tour de France 2026 Stage 3 Highlights

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