Il giudice del Tribunale civile di Roma ha stabilito che l’ex marito dovrà pagare 1.600 euro in meno all’ex moglie. La decisione arriva dopo il fallimento di un tentativo di accordo economico tra le parti. La causa riguardava questioni di mantenimento e spese condivise. La sentenza prevede una riduzione dell’importo mensile stabilito in precedenza. La vicenda si è conclusa con questa modifica, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici della riduzione.

Totti ha ottenuto una importante vittoria in tribunale contro l’ex moglie Ilary Blasi, il giudice del Tribunale civile di Roma, Gianluca Gelso, dopo il fallimento dell’ennesimo tentativo di accordo economico, ha tagliato di 1.600 euro l’assegno mensile destinato al mantenimento dei tre figli, portandolo da 12.500 a 10.900 euro. Il taglio riguarda soprattutto il primogenito Cristian, ormai considerato in parte economicamente autonomo grazie al suo ruolo in azienda di famiglia, la scuola calcio Longarina. Per la secondogenita Chanel, diciannovenne già affermata sui social e reduce dal debutto televisivo, la decisione slitta alla prossima udienza del 16 ottobre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Totti vince in tribunale contro Ilary Blasi, pagherà 1600 euro in meno all’ex moglie: ecco perché

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Totti vince in tribunale: meno soldi a Ilary Blasi per il figlio

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