Ilary Blasi in tribunale con la borsa da 3800 euro | la nuova provocazione a Francesco Totti

Il 22 maggio, davanti ai giudici di Roma, si sono incontrati Ilary Blasi e Francesco Totti in un’udienza relativa al loro divorzio. La conduttrice ha portato con sé una borsa valutata circa 3.800 euro. La presenza di entrambi in tribunale si inserisce in un procedimento giudiziario che prosegue da tempo. La vicenda riguarda questioni legali di separazione e divisione patrimoniale tra i due. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sull’esito o sui contenuti dell’incontro.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati oggi, 22 maggio, davanti ai giudici di Roma per una nuova udienza legata al divorzio. A catturare l'attenzione è stato un dettaglio del look della conduttrice: una borsa dal valore di circa 3.800 euro. La scelta dell'accessorio ha riacceso i riflettori su uno dei passaggi più mediatici e grotteschi della loro rottura: la cosiddetta "guerra delle borse". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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