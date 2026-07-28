Totti-Ilary svolta in tribunale | ridotto l’assegno di mantenimento Ora pesa la testimonianza di Iovino

Il Tribunale civile di Roma ha deciso di ridurre l’assegno di mantenimento che l’ex calciatore deve versare all’ex compagna. La decisione si basa in gran parte sulle testimonianze di un testimone chiamato in causa, che hanno influenzato l’orientamento della sentenza. La causa riguarda una lunga disputa legale tra i due, con il tribunale che ha accolto le richieste della difesa dell’ex calciatore. La decisione è definitiva e non sono previste impugnazioni.

Nuovo capitolo nella lunga battaglia legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il Tribunale civile di Roma ha deciso di ridurre l’assegno di mantenimento che l’ex capitano della Roma deve versare alla conduttrice, accogliendo in gran parte le richieste presentate dalla difesa dell’ex calciatore. La cifra mensile passa così da 12.500 a 10.900 euro, con un taglio di 1.600 euro. Sullo sfondo resta però la questione più delicata della separazione: l’eventuale addebito di colpa, tema tornato centrale dopo la testimonianza (a favore di Totti) di Cristiano Iovino, il personal trainer indicato come “l’uomo del caffè” con cui Ilary Blasi avrebbe avuto un affaire. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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