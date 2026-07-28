Divorzio Totti – Ilary Iovino conferma i tradimenti | ridotto l’assegno di mantenimento

Da ildifforme.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cristiano Iovino ha confermato i tradimenti dell'ex calciatore durante il processo di divorzio con l'ex moglie. La causa si avvicina alla conclusione con la firma finale, ma restano da definire alcuni dettagli. È stato deciso di ridurre l’assegno di mantenimento stabilito in precedenza.

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L'ago della bilancia nella causa di divorzio tra Totti e Ilary adesso punta verso l'ex calciatore, Cristiano Iovino ha confermato i tradimenti Ildivorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasista giungendo alla firma finale ma prima c’è bisogno di stabilire gli ultimi dettagli. A proposito vitale è statala testimonianza di Cristiano Iovino, il personal trainer dei caffé, che, diversamente da quanto sempre detto da Blasi, avrebbe confermato che tra di loro c’è stata una vera e proprie storia. Con questa testimonianzal’ex calciatore vorrebbe certificare il fatto che il matrimonio non è finito a causa della sua relazione con Noemi Bocchi– che prosegue tutt’ora- bensì a causa della sua ex. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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