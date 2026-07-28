Torri Gemelle i familiari delle vittime e la petizione contro Mamdani | non lo vogliono alla commemorazione

Numerosi familiari delle vittime dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 hanno firmato una petizione per evitare la presenza del sindaco di New York alla cerimonia commemorativa. La richiesta si basa sul rifiuto di includere Mamdani tra i partecipanti. La decisione di escluderlo non è stata ufficialmente comunicata, ma la petizione continua a raccogliere firme. La commemorazione si svolgerà come di consueto, senza la partecipazione del sindaco.

Tanti familiari delle vittime dell’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 non vogliono che il sindaco di New York, Zohran Mamdani, partecipi alla commemorazione annuale. Quest’anno ci sarà il 25esimo anniversario della strage e, come ha ricordato il Corriere della sera, è stata organizzata una raccolta di firme per evitare la presenza del primo cittadino. Uno degli organizzatori della petizione è Giovanni Galante, che per colpa dell’attentato di Al Qaeda perse la moglie 29enne Grace Catherine. Al momento sono state raccolte 14mila firme sul sito Change.org, di cui centinaia appartengono alle famiglie delle vittime. Torri Gemelle, i familiari delle vittime non vogliono Mamdani alla commerazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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