Un tornado ha colpito il nord-est del Wisconsin, oscurando il cielo di giorno. Centinaia di persone si sono rifugiate negli scantinati degli uffici. La tempesta ha causato blackout elettrici che coinvolgono migliaia di abitazioni. Non sono stati segnalati vittime o feriti. Le autorità stanno verificando i danni e monitorano la situazione. La zona è sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di soccorso.

(LaPresse) – Un tornado ha colpito il nord-est del Wisconsin, oscurando il cielo in pieno giorno e costringendo centinaia di persone a rifugiarsi negli scantinati degli uffici. I forti venti hanno danneggiato abitazioni, disseminato detriti metallici sulle strade e lasciato senza corrente oltre 30.000 utenze. Il Servizio meteorologico nazionale ha confermato il passaggio del tornado nella contea di Winnebago, mentre le autorità proseguono le verifiche: al momento non risultano vittime né feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tornado nel Wisconsin, migliaia di persone senza elettricità

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Large tornado rips through Wisconsin, causing damage in Appleton

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