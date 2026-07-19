Un blackout ha interessato Forte dei Marmi e Querceta, lasciando migliaia di persone senza elettricità per diverse ore. La mancanza di corrente ha causato danni alle attività di ristorazione, che non hanno potuto operare e hanno perso cibo congelato. Inoltre, molti residenti e turisti hanno affrontato disagi legati all’assenza di aria condizionata, creando una giornata difficile in piena estate. Nessuna informazione è stata comunicata sulle cause del blackout o sui tempi di ripristino.

Forte Dei Marmi (Lucca), 19 luglio 2026 – Giornata da incubo per migliaia di persone a Forte dei Marmi e Querceta per un prolungato black out. Con danni enormi per le attività di ristorazione (costrette a non lavorare in una giornata di festa e a buttare via cibo congelato) e forti disagi per chi non ha potuto godere dell’aria condizionata. I tecnici di E-Distribuzione (gruppo Enel) si sono messi subito al lavoro. A quanto pare lungo la dorsale di via Cavour e dintorni a Forte dei Marmi, si è verificato un doppio danneggiamento su due punti del cavo interrato. Grazie alla magliatura della rete elettrica è stato possibile rialimentare una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prolungato black out a Forte dei Marmi, a migliaia per ore senza elettricità

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