Mancini torna in pole come allenatore della nazionale, con Ranieri come direttore tecnico. La federazione valuta anche Conte, campione d’Europa, come soluzione più rapida ed economica, considerando che l’ex Napoli rinuncerebbe al periodo sabbatico. Per le giovanili, tra i nomi più caldi c’è quello di Zola. La scelta del nuovo staff tecnico si concentra su figure con esperienza internazionale e disponibilità immediata. La decisione finale è attesa nelle prossime settimane.

Il tecnico che ha vinto l’Europeo è la soluzione più rapida ma anche la più economica per la federazione l’ex Napoli rinuncerebbe al sabbatico Per le giovanili spunta il nome di Zola. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Torna in pole Mancini come ct, con Ranieri come dt. Alla Serie A piace Conte

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