Torino riecco Vlasic | domenica l' amichevole contro il Burnley

Notizia in breve

Nikola Vlasic è tornato a Torino dopo le vacanze post-Mondiale e lunedì si è presentato al centro sportivo del Filadelfia. La squadra torinese ha annunciato un’amichevole contro il Burnley prevista per domenica. Vlasic, trequartista, si era assente per le vacanze e ora si allena con il gruppo in vista delle prossime partite. Non ci sono ancora dettagli sul suo ruolo nella sfida contro il club inglese.