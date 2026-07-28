Torino riecco Vlasic | domenica l' amichevole contro il Burnley
Nikola Vlasic è tornato a Torino dopo le vacanze post-Mondiale e lunedì si è presentato al centro sportivo del Filadelfia. La squadra torinese ha annunciato un’amichevole contro il Burnley prevista per domenica. Vlasic, trequartista, si era assente per le vacanze e ora si allena con il gruppo in vista delle prossime partite. Non ci sono ancora dettagli sul suo ruolo nella sfida contro il club inglese.
Lunedì per il Torino è stato il giorno del ritorno al Filadelfia di Nikola Vlasic. Il trequartista è rientrato in città dopo le vacanze successive all’impegno al Mondiale. Dopo le visite mediche, effettuate al mattino, Vlasic ha affrontato la prima sgambata. Con lui c’era anche Che Adams, altro reduce dalla Coppa del Mondo. I due si uniranno al gruppo-squadra domani, quando Ignazio Abate riprenderà gli allenamenti dopo i tre giorni di stop seguiti al ritorno dal ritiro di Pinzolo. Nel weekend la squadra volerà in Inghilterra per un test internazionale, in programma domenica alle 16 contro il Burnley. Per sabato 8 agosto ad Avellino, invece, è in programma l’amichevole con i padroni di casa per il “Memorial Criscitiello”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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