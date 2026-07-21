Domenica la prima amichevole contro il Monticchiello
L'Ancona inizierà il ritiro precampionato questa sera a Chianciano Terme, con doppie sessioni di allenamento alle 10 e alle 17. La squadra si prepara alla prima amichevole contro il Monticchiello, prevista per domenica. Le sedute di allenamento continueranno quotidianamente con l’obiettivo di arrivare pronti all’inizio della stagione. La squadra si concentrerà sulla preparazione fisica e tattica durante il ritiro.
L’ Ancona si ritroverà stasera a Chianciano Terme per cominciare il ritiro di precampionato. I dorici lavoreranno con doppie sedute d’allenamento giornaliere, al mattino dalle ore 10 e al pomeriggio dalle ore 17, con lo scopo di farsi trovare preparati al meglio per l’avvio della stagione. Durante il ritiro a Chianciano l’Ancona sosterrà diverse amichevoli, a cominciare da domenica prossima, 26 luglio, quando dopo pochi giorni di allenamento i dorici affronteranno il Monticchiello a Chianciano. Secondo test in programma venerdì 31 luglio, nel pomeriggio a Castel Rigone, in provincia di Perugia, contro il Guidonia, formazione di serie C girone B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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