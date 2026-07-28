Idea Pieroni ha vinto la gara di salto in alto ai campionati italiani indoor a Firenze. La atleta ha superato un’altezza di 1,90 metri, stabilendo anche un nuovo record personale. La competizione si è svolta nel capoluogo toscano e ha visto la partecipazione di altri atleti di alto livello. La vittoria è arrivata grazie a un salto decisivo che ha superato la soglia stabilita.

L’ Atletica Virtus Lucca non può che alzare le braccia al cielo, lassù ancora più in alto dove è riuscita a saltare la magica atleta barghigiana Idea Pieroni che ha trionfato agli indoor italiani a Firenze. Il suo salto in alto, che la consacra campionessa nazionale con un mitico 1.90, significa anche il nuovo primato personale. “Pass per gli europei – esulta la squadra – e un formidabile conclamato progresso per l’atleta barghigiana seguita da Luigi Cosimini e Vinicio Bertoli“. Una gara perfetta condotta fino a un metro e 90, altezza di fronte alla quale Idea Pieroni si è trovata a combattere solo con se stessa. Era importante tentare anche quell’impossibile (al momento) 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Titolo tricolore per Pieroni. Agli italiani salta 1.90 e batte pure se stessa

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