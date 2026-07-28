Il sindaco ha dichiarato che i tigli abbattuti in via Leonardo da Vinci sono stati avvelenati, mostrando fotografie dei tronchi con fori chiaramente visibili. L’abbattimento degli alberi ha suscitato polemiche sui social. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di avvelenamento o su eventuali indagini in corso. La discussione si concentra ora sulle cause del deperimento degli alberi e sull’eventuale responsabilità.

"Quei tigli sono stati avvelenati". Il sindaco Fabio Colombo replica alle polemiche esplose sui social dopo l’abbattimento degli alberi di via Leonardo da Vinci, a Cassano, e mette sul tavolo le fotografie dei tronchi: i fori praticati da ignoti sono ben visibili. "Non sono state decisioni discrezionali, ma scelte tecniche dettate dalle condizioni delle piante", chiarisce il primo cittadino, invitando a un confronto "basato sui fatti". I primi tre esemplari erano stati tagliati nel 2025, mentre nelle ultime settimane è stato rimosso un quarto albero. Secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, tutti erano stati danneggiati deliberatamente: qualcuno avrebbe bucato i tronchi per introdurre sostanze letali, provocando un deterioramento progressivo e irreversibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tigli abbattuti, è scontro. La versione del sindaco: "Sono stati avvelenati"

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