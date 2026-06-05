Terni sette tigli abbattuti ai giardini della Passeggiata | il ‘nuovo’ volto del polmone verde cittadino GALLERIA FOTOGRAFICA
Sette tigli sono stati abbattuti nei giardini pubblici della Passeggiata a Terni. L’intervento ha interessato due zone: tre alberi vicino al parco Ciaurro e altri quattro di fronte all’anfiteatro Fausto. L’operazione fa parte di un intervento di manutenzione nel polmone verde cittadino. Le piante sono state rimosse per motivi di sicurezza e per favorire il rinnovamento del verde pubblico. Nessuna altra informazione sulle motivazioni specifiche o sui tempi di eventuali sostituzioni.
Un nuovo intervento è stato portato a termine ai giardini pubblici della Passeggiata. Complessivamente sono stati abbattuti sette tigli in due distinte aree: quella confinante con il parco Ciaurro (tre esemplari) e quella antistante l’anfiteatro Fausto (quattro esemplari). 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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