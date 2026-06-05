Terni sette tigli abbattuti ai giardini della Passeggiata | il ‘nuovo’ volto del polmone verde cittadino GALLERIA FOTOGRAFICA

Notizia in breve

Sette tigli sono stati abbattuti nei giardini pubblici della Passeggiata a Terni. L’intervento ha interessato due zone: tre alberi vicino al parco Ciaurro e altri quattro di fronte all’anfiteatro Fausto. L’operazione fa parte di un intervento di manutenzione nel polmone verde cittadino. Le piante sono state rimosse per motivi di sicurezza e per favorire il rinnovamento del verde pubblico. Nessuna altra informazione sulle motivazioni specifiche o sui tempi di eventuali sostituzioni.