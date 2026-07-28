Terribile incidente in Italia auto ribaltata | Lunghe code in autostrada

Un'auto si è ribaltata sull'autostrada, causando lunghe code nel traffico. La scena si è svolta in pochi istanti, passando da una situazione di normale scorrimento a un caos improvviso. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle cause o eventuali feriti. La carreggiata è rimasta bloccata per diverse ore, con ripercussioni sul traffico.

Un attimo prima la strada scorreva fluida sotto le ruote, accompagnata dal ritmo monotono del viaggio e dal brusio della vita quotidiana, e un attimo dopo il caos ha preso improvvisamente il sopravvento. Un impatto violento, il suono sordo dei metalli che si accartocciano e la traiettoria di un veicolo che perde del tutto aderenza, ribaltandosi rovinosamente fino a fermarsi sul tettuccio al centro della carreggiata. Nel giro di pochi istanti, la tranquillità di una mattinata come tante si è trasformata in uno scenario di forte tensione e incertezza. Il tempo è sembrato fermarsi per i guidatori coinvolti e per chi si è trovato ad assistere alla scena, mentre il flusso continuo di mezzi si spezzava di colpo, cedendo il passo alle sirene dei soccorsi e all’inizio di una lunga e complessa emergenza viaria. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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