Un incidente grave sull'autostrada ha causato lunghe code e rallentamenti. Un veicolo si è scontrato con un altro, provocando il blocco di una corsia e la chiusura temporanea di alcune tratte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato via i feriti. La circolazione è rimasta paralizzata per diverse ore, con traffico deviato su strade alternative. Non sono state rese note le cause dell’incidente.

La mattinata di oggi è stata segnata da un grave incidente stradale che ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità. Per diverse ore gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con rallentamenti e lunghe code, mentre sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e consentire la ripresa della circolazione. L’allarme è scattato quando un’auto con a bordo due giovani è improvvisamente uscita di strada, terminando la propria corsa contro il guardrail. L’impatto ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari e degli agenti della Polizia Stradale, mentre il traffico è rapidamente andato in tilt. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Grave incidente in autostrada, lunghe code dopo lo schianto

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