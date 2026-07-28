Terremoto in Giappone | numerose vittime nel crollo di un centro commerciale | ordine di evacuazione per 300.000 persone

Notizia in breve

Un terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, sull’isola di Kyushu, in Giappone. Il sisma ha provocato il crollo di un centro commerciale, causando numerose vittime. L’evacuazione di circa 300.000 persone è stata ordinata nella zona colpita. Al momento, si registrano vari feriti e il numero esatto delle vittime non è ancora definito. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso.