Terremoto in Giappone | numerose vittime nel crollo di un centro commerciale | ordine di evacuazione per 300.000 persone
Un terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito la prefettura di Kumamoto, sull’isola di Kyushu, in Giappone. Il sisma ha provocato il crollo di un centro commerciale, causando numerose vittime. L’evacuazione di circa 300.000 persone è stata ordinata nella zona colpita. Al momento, si registrano vari feriti e il numero esatto delle vittime non è ancora definito. Le autorità stanno intervenendo per le operazioni di soccorso.
Vi sono numerose vittime nel crollo di un centro commerciale nel sud-ovest del Giappone, causato dal terremoto di magnitudo 7,1 che ha colpito la prefettura di Kumamoto, sull'isola di Kyushu. Lo ha riferito la televisione Tbs. Secondo l'emittente, un «considerevole» numero di persone ha perso la vita per il cedimento del secondo piano di un centro commerciale a Kashima. Le segnalazioni di un'esplosione Dopo la scossa di terremoto, la polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni di una «esplosione» avvenuta all'interno del centro commerciale Aeon Mall. «Molte persone» sono rimaste intrappolate, riporta l'emittente Nhk. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, scatta l'allarme tsunami. Ordinata l'evacuazione
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