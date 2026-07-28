Terremoto in Giappone diverse vittime in centro commerciale danneggiato Il primo bilancio della premier | Persone sotto le macerie – I video

Dopo il terremoto di magnitudo 7, un'esplosione si è verificata all’interno di un centro commerciale a Kumamoto. La premier ha dichiarato che ci sono persone sotto le macerie e che il numero di vittime è considerevole. Sul luogo sono stati inviati soccorritori per estrarre i dispersi e valutare i danni strutturali. Diversi video mostrano le conseguenze dell’esplosione e le operazioni di salvataggio in corso.

Un numero «considerevole» di persone sarebbe morto nell’esplosione avvenuta all’interno di un centro commerciale Aeon Mall a Kumamoto, poco dopo il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del Giappone alle 16:27 ora locale (le 9:27 in Italia). Secondo l’emittente televisiva Tbc, il bilancio sarebbe particolarmente grave, mentre Nhk riferisce che «molte persone» sarebbero rimaste intrappolate nella struttura. Il sisma ha provocato anche il ricovero di oltre 50 persone, il crollo di più di 12 abitazioni e un blackout che ha lasciato senza elettricità circa 48.300 case. A causa dei danni e del rischio di nuove scosse, oltre 150 mila persone sono state invitate a evacuare le aree interessate. 🔗 Leggi su Open.online

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