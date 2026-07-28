Nella puntata di Temptation Island del 27 luglio, Cristian e Soraya hanno discusso esclusivamente di questioni finanziarie, ottenendo un punteggio di 5. Sara ha resistito alle avances di Gabriele, ricevendo un voto di 7. La serata ha visto anche proposte di nozze, ritorni di ex partecipanti e momenti di forte emozione. La puntata ha coinvolto vari concorrenti con situazioni di tensione e sorprese, senza che si siano verificati eventi di grande impatto legale o giudiziario.

Proposte di nozze, emozioni forti e grandi ritorni: la puntata di Temptation Island del 27 luglio non ha risparmiato colpi di scena spettacolari. Di fronte al falò di confronto sono infatti tornate due coppie dello show che si erano lasciate qualche puntata fa: Sara e Gabriele, ma anche Rosario e Alessandra Durissimo il confronto fra Soraya e Cristian, mentre Diamante e Bernadette ci regalano uno sprazzo di luce e l’idea che il vero amore – al di là di relazioni tossiche e malesseri – esista davvero. La proposta di nozze di Diamante a Bernadette. Voto: 8. Fra tante relazioni arrivate al capolinea, tradimenti e bugie, la purezza dell’amore di Diamante e Bernadette rappresenta una speranza a Temptation Island e ci racconta la forza di un sentimento che va oltre ogni tentazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Temptation Island, pagelle del 27 luglio: Cristian e Soraya parlano solo di soldi (5), Sara non cede a Gabriele (7)

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Temptation Island, pagelle della terza puntata: promossi e bocciati

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