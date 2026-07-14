Pagelle Temptation Island | Alessandra merita un po’ di felicità Soraya non merita il cucciolo Cristian Francesca nuova malessera
Durante la quarta puntata di Temptation Island, Alessandra riceve un voto positivo, mentre Soraya viene criticata per aver portato il cucciolo. Cristian è giudicato non adatto a Soraya. Francesca viene definita una “malessera” per il suo comportamento. La puntata è andata in onda lunedì 13 luglio, e gli episodi successivi sono previsti per lunedì 20 e mercoledì 22 luglio.
Milano, 14 luglio 2026 – Ecco le pagelle della quarta puntata di Temptation Island 2026 di lunedì 13 luglio. Settimana prossima gli appuntamenti con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia saranno due: lunedì 20 e mercoledì 22 luglio. Alessandra e Rosario: voto Il problema non è lui. Ale, Sandra, Sandrina, teosro, angelo del cielo: se tu hai accettato di stare con lui e ancora adesso hai deciso di lasciarlo parlare, evidentemente per te i suoi pensieri hanno un qualche interesse. Incomprensibile a tutti, ma non a te. E questo già non depone a tuo favore. “Ti fai ballare addosso” è un’affermazione degna di una canzone di Aiello. Questa è la seconda cosa che non ti può far uscire indenne da questa edizione di Temptation Island. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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