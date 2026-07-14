Durante la quarta puntata di Temptation Island, Alessandra riceve un voto positivo, mentre Soraya viene criticata per aver portato il cucciolo. Cristian è giudicato non adatto a Soraya. Francesca viene definita una “malessera” per il suo comportamento. La puntata è andata in onda lunedì 13 luglio, e gli episodi successivi sono previsti per lunedì 20 e mercoledì 22 luglio.

Milano, 14 luglio 2026 – Ecco le pagelle della quarta puntata di Temptation Island 2026 di lunedì 13 luglio. Settimana prossima gli appuntamenti con il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia saranno due: lunedì 20 e mercoledì 22 luglio. Alessandra e Rosario: voto Il problema non è lui. Ale, Sandra, Sandrina, teosro, angelo del cielo: se tu hai accettato di stare con lui e ancora adesso hai deciso di lasciarlo parlare, evidentemente per te i suoi pensieri hanno un qualche interesse. Incomprensibile a tutti, ma non a te. E questo già non depone a tuo favore. “Ti fai ballare addosso” è un’affermazione degna di una canzone di Aiello. Questa è la seconda cosa che non ti può far uscire indenne da questa edizione di Temptation Island. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Pagelle Temptation Island: Alessandra merita un po’ di felicità, Soraya non merita il cucciolo Cristian. Francesca nuova “malessera”

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