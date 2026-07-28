temptation island la settima puntata fra promesse eterne e lacrime di coccodrillo

Nella settima puntata di Temptation Island, un partecipante si è diretto deciso verso il villaggio delle fidanzate sulla spiaggia, dopo aver salutato i compagni. Nel frattempo, una delle fidanzate ha ricevuto una visita improvvisa da un tentatore nel primo pomeriggio, senza sapere cosa fosse accaduto in precedenza. La puntata si è aperta con questi momenti di confronto e sorprese.

Diamante lo troviamo lì dove lo avevamo lasciato: sulla spiaggia, che saluta i suoi compagni e cammina deciso verso il villaggio delle fidanzate.Bernadette, ignara di tutto ciò che era successo, riceve una visita inaspettata da Filippo in pieno pomeriggio.Inizialmente vede i video del suo fidanzato con la single Martina e si getta nella disperazione. Successivamente, però, ne guarda un altro in cui Diamante fa tutte le sue riflessioni e capisce che entrambi ormai hanno concluso il loro percorso. Quello che non si aspetta è però di vedere il suo fidanzato apparire lì davanti a lei e, dopo una lunga dichiarazione strappalacrime,arriva la tanto agognata proposta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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