Lory, concorrente di Temptation Island 14, ha lasciato un like su un contenuto legato a Sabrina, una delle partecipanti. Il gesto social ha suscitato discussioni tra gli utenti online, attirando l’attenzione su questa azione. La sua partecipazione al reality e il comportamento sui social sono stati oggetto di attenzione, senza ulteriori dettagli sulle ripercussioni o le motivazioni dietro il gesto.

Lory, single di Temptation Island 14, continua a far parlare dopo l’esperienza nel reality Mediaset. Il ragazzo, il cui vero nome è Lorenzo Ferrari, si è reso protagonista di un gesto social che non è passato inosservato. Il tentatore, infatti, ha messo un like a un commento molto duro rivolto a Sabrina. Il ritorno social di Lory dopo il programma. Dopo la fine di Temptation Island 14, Lorenzo Ferrari, conosciuto dal pubblico come Lory, è tornato attivo sui social. Il giovane veronese, già al centro dell’attenzione per il suo rapporto con Sabrina Soussi, continua a far parlare anche lontano dalle telecamere. La biografia dettagliata di Lory Temptation Island 2026: il commento che ha acceso la polemica. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Temptation Island 14, gesto durissimo di Lory su Sabrina: il like che fa discutere

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