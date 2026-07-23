Temptation Island Sabrina Soussi torna sui social | il gesto fa discutere

Durante la sesta puntata di Temptation Island, Sabrina Soussi ha pubblicato un post sui social che ha attirato l’attenzione. Il gesto ha suscitato numerose reazioni tra gli utenti. La influencer ha condiviso una foto in cui appare in un momento di relax, senza aggiungere commenti. La pubblicazione è arrivata mentre la trasmissione era in onda, generando discussioni tra i follower.

Temptation Island torna al centro del dibattito con Sabrina Soussi, protagonista di un gesto social che non è passato inosservato durante la messa in onda della sesta puntata. Mentre su Canale 5 venivano trasmesse immagini delicate del suo percorso, la giovane ha preso una decisione che ha fatto discutere. Sabrina e il gesto social durante la sesta puntata di Temptation Island 2026. Nel corso della puntata andata in onda il 22 luglio 2026, Sabrina Soussi ha attirato l’attenzione per una scelta legata al suo profilo Instagram. Dopo aver inizialmente disattivato il proprio account, la ragazza ha deciso di riattivarlo a distanza di poco tempo, proprio mentre il pubblico commentava quanto stava accadendo nel programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island, Giovanni Grazioso torna al carretto delle brioche

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