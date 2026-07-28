Temperature dei mari in aumento anche a 40 metri di profondità

Da ilsole24ore.com 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Secondo un rapporto di Greenpeace, i mari italiani si stanno riscaldando anche a 40 metri di profondità. Le temperature più alte causano necrosi e sbiancamento di gorgonie e coralli. Sono state osservate anche specie termofile e aliene in espansione. Il progetto “Mare Caldo” segnala ondate di calore che interessano vari strati del mare e fenomeni di deterioramento degli ecosistemi marini.

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La temperatura dei mari italiani (e non solo) sale. L’allarme parte da Greenpeace con l’ultimo rapporto del progetto “Mare Caldo” che rivela come «anche i mari italiani continuino a scaldarsi, con ondate di calore fino a 40 metri di profondità, fenomeni di necrosi o sbiancamento su gorgonie e coralli, e l’espansione di specie termofile e aliene». Punto di partenza del report, i dati raccolti nel 2025 in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 in Aree Marine Protette, con termometri subacquei e monitoraggi periodici. Periodo e terzo anno, secondo i dati Copernicus, più caldo mai registrato su scala globale, con una temperatura media dell’aria superficiale di 14,97°gradi, pari +1,48°gradi rispetto al livello preindustriale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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