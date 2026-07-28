Telt | A Chiomonte il peggior attacco ai cantieri Tav dal 2011
Il direttore generale di Telt ha dichiarato che l’attacco ai cantieri della Torino-Lione di Chiomonte durante la manifestazione No Tav di sabato scorso è il più grave subito dal 2011. Dopo un sopralluogo nel sito, ha riferito che si è trattato del peggior episodio di violenza contro i lavori dal 2011 ad oggi. L’attacco ha coinvolto i cantieri e ha causato danni e interruzioni alle attività di costruzione.
«È il peggior attacco che abbiamo subito ai nostri cantieri dal 2011 a oggi». Lo ha dichiarato il direttore generale di Telt, Maurizio Bufalini, al termine del sopralluogo nel cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, preso di mira durante la manifestazione No Tav di sabato scorso. «È stata una giornata molto, molto brutta e abbiamo subito danni importanti», ha affermato Bufalini, sottolineando la gravità degli episodi avvenuti nell’area del cantiere. Tra i danni riportati figurano anche la distruzione delle centraline utilizzate per il monitoraggio ambientale, strumenti impiegati per controllare i parametri dell’area interessata dai lavori. Telt è al lavoro per quantificare i danni e ripristinare le infrastrutture compromesse, mentre proseguono gli accertamenti delle autorità sui responsabili degli attacchi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Telt: A Chiomonte il peggior attacco ai cantieri Tav dal 2011
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