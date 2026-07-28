Telt | A Chiomonte il peggior attacco ai cantieri Tav dal 2011

Notizia in breve

Il direttore generale di Telt ha dichiarato che l’attacco ai cantieri della Torino-Lione di Chiomonte durante la manifestazione No Tav di sabato scorso è il più grave subito dal 2011. Dopo un sopralluogo nel sito, ha riferito che si è trattato del peggior episodio di violenza contro i lavori dal 2011 ad oggi. L’attacco ha coinvolto i cantieri e ha causato danni e interruzioni alle attività di costruzione.