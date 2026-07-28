La conduttrice televisiva ha confermato pubblicamente la sua relazione con il nuovo partner, dopo mesi di tentativi di mantenere riservata la vita privata. La coppia è apparsa insieme in pubblico, rompendo il silenzio su una relazione che aveva evitato di condividere per proteggersi dai riflettori e dai gossip.

Per mesi aveva cercato di proteggere la propria vita privata dai riflettori, evitando di esporsi troppo dopo una relazione finita sotto la lente del gossip. Ora, però, una delle conduttrici più amate della televisione italiana ha deciso di non nascondersi più e di vivere il suo nuovo amore alla luce del sole. Le immagini condivise sui social parlano da sole. Tra panorami mozzafiato, giornate trascorse al mare e passeggiate romantiche, la coppia si è concessa qualche giorno di relax in Puglia, mostrando ai follower una felicità che ormai non ha più bisogno di essere tenuta lontana dagli occhi del pubblico. “Ha saputo tutto”. Filippo Bisciglia e Temptation Island, la notizia poco fa La conduttrice e il nuovo fidanzato: non si nascondono più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Tanto amore”. La conduttrice tv e il nuovo fidanzato finalmente alla luce del sole

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Alessia Marcuzzi e il nuovo fidanzato stanno vivendo una storia impossibile: sapete come è iniziata

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